Decreto fiscale, su dividendi ripristinate norme 2025

ok in CdM

(Teleborsa) - Dal rinvio della tassa sui pacchi all'estensione dell'iperammortamento e ripristino su Pex (Participation exemption) e dividendi delle regole vigenti al 2025 "in modo da evitare comportamenti elusivi ed ulteriori complicazioni nel sistema": sono alcune delle norme contenute nel decreto fiscale che ha avuto il via libera dal Consiglio dei Ministri, annunciate dal viceministro delle Finanze, Maurizio Leo.



"Si tratta - sottolinea - di un provvedimento che va nella direzione di sostenere il sistema produttivo, offrendo alle imprese strumenti più efficaci per adattarsi alle nuove norme fiscali".



"Il Consiglio dei ministri - sottolinea Leo - ha approvato ieri sera il decreto fiscale contenente alcune importanti misure a vantaggio delle imprese.



Tra le principali novità - spiega Leo - c'è l'estensione dell'iperammortamento a tutti gli investimenti, anche se prodotti in Paesi terzi. Nella legge di Bilancio il beneficio era invece limitato a quelli prodotti in Europa".



"Il decreto prevede inoltre la proroga al 1 luglio dell'entrata in vigore del contributo di 2 euro sui piccoli pacchi, per consentire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di completare la predisposizione dei sistemi informatici necessari alla riscossione del tributo e per attendere gli esiti delle discussioni in corso a livello UE. Posticipata al 1° maggio 2026 l'applicazione della ritenuta d'acconto per le agenzie di viaggio, così da garantire agli operatori del settore il tempo necessario per adeguarsi alla nuova disciplina".

Condividi

```