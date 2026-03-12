Esprinet crolla in Borsa con debito peggiore delle attese e cambio CEO

(Teleborsa) - Crolla a Piazza Affari
il titolo Esprinet
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, dopo che ieri sera ha pubblicato
i risultati dell'esercizio 2025, in linea con le stime degli analisti a livello di conto economico (dai ricavi all'EBIT), ma con un utile netto inferiore alle stime
a causa di un'aliquota fiscale più elevata e soprattutto una posizione finanziaria netta molto peggiore delle previsioni
.
TP ICAP Midcap fa notare che l'utile netto, pari a 20,2 milioni di euro, è stato inferiore del 32% rispetto alle loro stime, penalizzato da un'aliquota fiscale del 36% rispetto al 26% previsto, probabilmente legata al mix geografico e al Pillar Two (meccanismo fiscale internazionale che potenzialmente genera imposte aggiuntive). La domanda, che avrà un impatto sulle stime 2026, è se questo sarà strutturale o una tantum
.
Kepler Cheuvreux evidenzia che la società cha chiuso l'anno con 44 milioni di euro di debito contro 9 milioni di euro di liquidità previsti
, con un capitale circolante superiore alle attese. Agli azionisti verrà proposto un dividendo per azione (DPS) di 0,35 euro (rendimento di circa il 6%).
Inoltre, dopo 25 anni nel ruolo l'AD Alessandro Cattani lascerà l'incarico
ad aprile. Sarà sostituito da Giovanni Testa, Direttore Generale dal 2020 e in Esprinet dal 2001. Cattani è anche un azionista di rilievo di Esprinet, principalmente attraverso il veicolo Axopa (circa il 14% del capitale, detenuto insieme al presidente Maurizio Rota). Secondo il comunicato stampa della società, rimarrà azionista.Esprinet
, con un ribasso del 13,24%
a 4,98 euro, è il peggior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share
nella seduta odierna. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 4,793 e successiva 4,607. Resistenza a 5,333.