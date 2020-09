A Bruxelles piace il passo dell’Oca

Il sogno europeo si è trasformato in un incubo: la robotizzazione dell'Unione procede inarrestabile, tra vincoli, condizioni, obiettivi e rendiconti. Con il Recovery Fund si prepara un nuovo manicomio burocratico che ci farà impazzire.

E' più di una camicia di forza, un vero e proprio letto di contenzione. Il calcolo astruso dell'o del, previsti per rientrare nei parametri del Fiscal Compact, era solo un gioco da ragazzi.Da Bruxelles si completa giornalmente il quadro delle regole per l', scritte apposta per inchiodare gli Stati al tavolo di un gioco di potere che ne limita ulteriormente la sovranità.: altro che vincolo esterno, stavolta ci entrano fin dentro casa.Ma ci sono ancora tanti illusi, che si fanno abbindolare dal luccichio dei denari!In Italia c'è infatti chi ancora festeggia, da fine luglio ininterrottamente, perché non ha mai letto neppure uno dei tanti documenti che si accatastano per gestire il Recovery Fund: gongolano, perché pensano di spendere comodamente intanto i 65,4 miliardi di euro di "". Sono "",Pensano, ingenui che non sono altro, di poter incassare tutto subito, e poi di spendere liberamente.