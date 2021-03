Se ora i Mercati sfidano anche le Banche Centrali

E' davvero difficile credere alla spiegazione secondo cui ildi interesse sui titoli di Stato americani e su quelli dei Paesi europei dipenda dalle prospettive di un. L'economia americana è ancora lontana dall'aver superato le, ed ancora più indietro sono quelle dei Paesi europei.La spiegazione che viene data per l'aumento dei tassi in America è questa: la, e sta pure cercando un accordo con il Congresso per aumentare anche il salario minimo orario. Considerato il livello ancora alto di disoccupazione ed il disincentivo ad assumere che deriverebbe da un consistente aumento dei salari minimi, la prospettiva di un aumento generalizzato dei prezzi sembra assai sopravvalutato.Non convince neppure il fatto che il rialzo dei tassi americani sconti la carenza di liquidità che si verificherà quando il Tesoro americano si presenterà sul mercato per raccogliere una somma così straordinaria:Forse, anzi sicuramente, c'è dell'altro.