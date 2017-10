Mercati puntano al rialzo insieme a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei nell'ultima giornata della settimana borsistica Gli investitori guardano alla chiusura positiva della Borsa di Tokyo che ha aggiornato nuovi record mentre sul, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.283,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,55%.avanza dello 0,46%. Si muove in modesto rialzoevidenziando un incremento dello 0,36%. Tentennacon un modesto ribasso dello 0,31%.con ilche sale dello 0,30%. Sulla stessa linea, lieve aumento per ilche guadagna lo 0,29%di Piazza Affari, rimbalzache avanza dell'1,86%. Dopo il crollo di ieri 19 ottobre in seguito alla pubblicazione dei risultati trimestrali diIn salitache vanta un progresso dell'1,33%.Fa beneche mostra un +1,11%.Sostanzialmente tonicoche registra una plusvalenza dello 0,90%. Sulla stessa linea r, che avanza dello 0,91%.Resiste alle vendite(+1,11%) dopo che la spagnola Abertis ha giudicato positiva l’ offerta del gruppo italiano anche se migliorabile nel prezzo. Da seguire anche, dopo l’incontro di ieri 19 ottobre tra l'A.D. Amos Genish e il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda I più forti ribassi, invece, si abbattono suche avvia la seduta con -0,74%.