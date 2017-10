Snam, Alverà: mille cantieri aperti in Italia

Snam

(Teleborsa) - "Abbiamo l'ottimismo nel Dna", ha dichiarato l'amministratore delegato di, intervenendo ieri alle giornate dell'ottimismo. "Abbiamo mille cantieri aperti in Italia, e quindi per questo serve avere ottimismo. Investiamo cinque miliardi di euro nei prossimi cinque anni in Italia, di cui un miliardo e mezzo nel Sud"."Noi investiamo realizzando gasdotti che hanno impatto ambientale zero, cercando sempre di ingaggiare il territorio comunicando porta a porta e parlando con nuove modalità, anche online", ha spiegato l'ad parlando delle strategie di Snam, sottolineando l'importanza nella ricerca. "E' importante investire in cultura, formazione e tecnologia, con una visione di lungo termine", ha detto Alverà.