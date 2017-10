Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi stabili a Wall Street. L'attenzione degli investitori resta puntata sulle indicazioni che arrivano dallaL'ottimismo del mercato è dettato dalle crescenti aspettative che l'amministrazione Trump riuscirà a condurre in porto la riforma fiscale dopo l' ok del Senato al progetto di bilancio del prossimo anno.Povera la giornata di indicazioni macro: nel mese di settembre, migliora l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.335,94 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.573,6 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,13%), come l'S&P 100 (-0,1%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,62%) e(-0,52%).Al top tra i(+1,63%),(+1,26%),(+1,26%) e(+1,16%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,29%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,17%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,84%.Al top tra i, si posizionano(+12,99%),(+2,85%),(+2,78%) e(+1,96%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,67%.