Madrid svetta sulle Borse Europee. Piazza Affari chiude con un timido più

Catalogna

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

IBEX

FTSE MIB

Saipem

Tenaris

STMicroelectronics

Ferragamo

Italgas

Unicredit

Leonardo

UBI Banca

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) -la questione dellasi faccia sempre più complessa, la Borsa ha chiuso in rialzo del 2,50% risultando il miglior listino in assoluto in Europa.. Gli investitori guardano alle banche centrali: in questa ottava, infatti, si esprimeranno sui tassi di interesse:Sul valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.278,2 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,22%.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota 148 punti base, con un decremento di 8 punti base rispetto al precedente, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,84%. Nell'asta odierna di titoli di Stato, il Tesoro ha collocato tutti i 5 miliardi di BTP, con rendimenti in calo senza spuntinon evidenzia significative variazioni sui prezzi.Dimessache si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Ferma,che segna un quasi nulla di fatto. Forte il vantaggio per l'di Madrid che che balza del 2,54%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche chiude con un +0,39%.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,60%. A dare una spinta al rialzo le parole dell'amministratore delegato Stefano Cao , con un forte incremento (+2,36%).per, che registra un progresso del 2,26%.diche mostra un rialzo del 2,11%.i, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,52%che chiude in ribasso dell'1,18%.che evidenzia una perdita dell'1,07%.che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Fuori dal principale listinoè riuscito a fare presso solo al termine della seduta e balza del 19,95%, mentre i diritti mostrano un -16,54%.