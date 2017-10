Turismo, 2016 da record. Roma la più visitata

(Teleborsa) - Ilcontinua a rappresentare un'importante risorsa economica per l'Italia. Fortunatamente il 2016 è stato un anno di forte crescita del movimento turistico in Italia, con gli esercizi ricettivi che registrano(+10 milioni sul 2015, pari a +2,6%) e 116,9 milioni di(+3,5 milioni, pari a +3,1%), consolidando così la ripresa che già aveva iniziato a manifestarsi nei due anni precedenti.A comunicarlo è l'specificando chele presenze sono circa 267,7 milioni e gli arrivi 90,3 milioni (rispettivamente +1,8% e +1,4% sull'anno precedente), con la permanenza media, pari a 2,97 notti per cliente, in crescita, seppur di poco, rispetto all'anno precedente (era 2,95).si contano 135,3 milioni di presenze (+4,2% rispetto al 2015) e 26,7 milioni di arrivi (+9,5%), con una permanenza media di 5,07 notti (-0,26 sull'anno precedente).Le presenze neglidei clienti residenti in Italia sono 203,5 milioni, quelle dei non residenti 199,4 milioni (rispettivamente +1,6% e +3,5% rispetto al 2015).I residenti in Italia viaggiano soprattutto per vacanza (86%) negli esercizi ricettivi nazionali (+19,6% sul 2015). Il restante 14% è rappresentato dai viaggi di lavoro (-4,0%)., con oltre 25 milioni di presenze (6,3% del totale nazionale); seguono, molto più distanziate, Milano (2,7%) e Venezia (2,6%).Gli aumenti più consistenti in termini di presenze si registrano in Abruzzo (+8,8% rispetto al 2015), Calabria (+7,1%), Lazio (+6,7%) e Lombardia (+6,4%)., visto che con il 14% di presenze registrate, la Germania si conferma il principale Paese di provenienza dei turisti stranieri in Italia; seguono Francia e Regno Unito con quote di poco superiori al 3%.Si stima che, in forte aumento rispetto al 2015 (+33% per i viaggi di vacanza e +12,8% per quelli di lavoro) a discapito dei viaggi senza prenotazione che calano del 26,0% nel confronto con l’anno precedente e rappresentano circa il 15% delle partenze.(54,5%), con un’incidenza maggiore nel caso dei viaggi di vacanza (57,0%).