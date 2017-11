Health Italia rileva il 51% della farmaceutica SBM

Health Italia

(Teleborsa) -annuncia una nuova partnership nel mondo della ricerca scientifica con le società italiane SBM – Science of Biology in Medicine Srl e SBM Trading Srl, con l’obiettivo di diffondere e promuovere l’accessibilità ai farmaci di origine naturale, diventando parte di un approccio innovativo, in termini di "cura della salute prima che della malattia".L'accordo prevede l’acquisizione, da parte di Health Italia, del 51% delle quote di SBM e il 51% delle quote di SBM Trading.Il, effettuato senza ricorso a leva finanziaria, è, suddiviso in Euro 300.000,00 per l’acquisto delle quote di SBM Srl, e in Euro 45.000,00 per l’acquisto delle quote di SBM Trading Srl.Per i successivi tre anni dalla compravendita, Health Italia S.p.A. si impegna a effettuare, con mezzi propri, finanziamenti soci (a condizioni di mercato) per un importo complessivo pari ad euro 450.000,00 anche a supporto di un investimento in ricerca scientifica da parte di SBM per il prossimo triennio di euro 750.000.