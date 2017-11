Singapore Airlines: nuova cabina per i suoi Airbus A380

(Teleborsa) -, prima compagnia al mondo a utilizzare il gigante dei cieli, offrirà ai propri passeggeri rinnovate emozioni e comodità nel viaggio aereo.riscuotendo l'immediato gradimento dei passeggeri per quello che di fatto si rivelò subito come un nuovo modo di viaggiare,. In collaborazione con eBay, la compagnia donò il ricavato dalla vendita dei biglietti in beneficenza. Furono raccolti 1.3 milioni di dollari.riguardo l’esperienza di viaggio sull’aereo",Uno dei punti salienti del cosiddettoLe prime due suite di ogni corridoio possono essere convertite in una cabina doppia., i sedili misurano 25 pollici di larghezza e si trasformano in un full-flat bed, disposti in una configurazione 1-2-1 che offre accesso diretto al corridoio.. Le poltronesono larghi 19,5 pollici, con prese individuali e più spazio di stivaggio per gli oggetti personali.I sediliche fornisce ulteriore supporto posteriore, oltre a un poggiatesta regolabile con ali pieghevoli. Sono inoltre incorporati sui sedili dei poggiapiedi ergonomici con posizioni regolabili.. Il "nuovo" A380 Singapore Airlines sarà dotato di 471 posti in quattro classi, con sei Suite (First Class), 78 posti in Business Class, 44 posti in Premium Economy Class e 343 posti in Economy Class. Singapore Airlines dispone nella sua flotta di 24 Airbus A380-800, con ultima consegna prevista nel 2019.