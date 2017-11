Porto Marghera, previsti 90 milioni di investimenti per il 2018

(Teleborsa) - Il Comitato di gestione dell'Autorità per il sistema portuale dell'Adriatico Settentrionale, riunito sotto la presidenza di Pino Musolino, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018."Un buon bilancio - ha detto Musolino - che, e di guardare ai prossimi anni con fiducia, pronti ad affrontare le sfide del mercato, ma anche a rispondere con puntualità alle esigenze della comunità portuale".Per le entrate, è previsto nel 2018 un andamento positivo delle tasse portuali e di ancoraggio, in linea con il 2017, così come per le entrate provenienti da canoni demaniali.La spesa è orientata agli investimenti con l'obiettivo di potenziare le infrastrutture di Porto Marghera a beneficio delle attività logistiche e industriali già attive nell'area per un importo complessivo in escavi e opere pari a 90 milioni di euro, il valore più alto mai registrato dal 2010 ad oggi.