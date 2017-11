Draghi: "Sforzi congiunti per affrontare problema NPL"

(Teleborsa) - La questione dei crediti deteriorati delle banche rimane una priorità delle autorità europee. Ieri, 6 novembre a sviscerare il tema degli NPL è stata il presidente del Consiglio di vigilanza bancaria del Meccanismo di Supervisione Unico della BCE,che ha rilevato comeOggi, 7 novembre, a ritornare sul tema il Presidente della BCE,Aprendo una conferenza sulla vigilanza nel settore bancario organizzata dall'Eurotower, il banchiere ha spiegato: ". Innanzitutto e soprattutto - ha spiegato- creando un sistema in cui ipossano essere gestiti e smaltiti in maniera efficiente". Per affrontare il problema " la precondizione rimane l'Unione bancaria".ha ricordato come "sappiamo tutti" quanti danni il persistere di elevati di NPL possano arrecare alle banche e alla loro erogazione di credito. ", il problema non è ancora risolto. Molte banche - ha avvertito - mancano ancora della capacità di assorbire ampie perdite, dato che l'incidenza dei loro crediti deteriorati rispetto al capitale resta elevata".Dopo che è stata istituita la vigilanza unica in Europa sulle banche, l'applicazione dei controlli sul settore è più "rigorosa e uniforme". Questo "ha portato a livelli di capitale più elevati e a un comparto complessivamente più resiliente. Ora il rischio di credito nelle banche è meno legato al rischio di credito dei loro Paesi", ha concluso il numero uno della BCE.