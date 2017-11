Elezioni in Sicilia, Musumeci nuovo presidente della Regione

(Teleborsa) -. L'annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri, 6 novembre dopo lo spoglio delle schede che si è protratto per tutta la giornata. Un risultato che conferma i primi exit poll Il candidato di centrodestra ha ottenuto ildelle preferenze. A seguire l'esponente delche ha avuto il 34,6%, mentre il Movimento 5 Stelle diventa il primo partito della Regione. Crolla il centrosinistra che ha avuto per il candidato del Pdil 18,6% dei voti. Nettamente staccato, con la sua lista "Cento passi per la Sicilia", si ferma al 6,1%. L'indipendentistanon prende più dello 0,7%.A vincere è stato anche l'astensionismo. Dei 4,6 milioni di elettori "Sarò il presidente di tutti i siciliani, di coloro i quali hanno ritenuto di sostenermi e di votarmi e anche di coloro i quali, legittimamente, hanno ritenuto di votare per altri o addirittura di non partecipare al voto".E' stata questa la dichiarazione del nuovo presidenteIntanto, alla luce del risultato elettorale che hanno visto il crollo del Pd,, candidato premier del, ha annullato il confronto TV con il segretario del Matteo Renzi ." Il Pd è politicamente defunto. Il nostro competitor non è più Renzi", ha dichiarato