ENI diventa operatore in Oman

(Teleborsa) - Il Governo del Sultanato dell’Oman, Oman Oil Company Exploration and Production (OOCEP), controllata dalla società di Stato Oman Oil Company SAOC (OOC), ehanno firmato un(EPSA) per il Blocco 52, situato nell’offshore dell’Oman.Alla cerimonia di firma hanno partecipato il. L’area è collocata nell’offshore della regione meridionale dell’Oman e si estende per circa 90.000 Km quadrati, con una profondità d'acqua che varia da 10 a oltre 3.000 metri. A seguito dell’accordo,, detenuta attraverso la sua controllata ENI Oman BV, mentre OOCEP è partner con la restante quota del 15%.Durante lo stesso evento, che si è tenuto a Mascate,. A seguito di questa operazione, la joint venture sarà composta da Eni con una quota del 55%, Qatar Petroleum con il 30% e OOCEP con il 15%. L'accordo è soggetto all’approvazione delle autorità competenti del Sultanato dell’Oman.per il Blocco 52- ha commentato l’Vogliamo stabilire con il Sultanato dell’Oman, storico produttore di petrolio e gas della regione, un rapporto di lunga durata, nella migliore tradizione della nostra società. Inoltre, diamo il benvenuto a Qatar Petroleum, consapevoli di unire le nostre forze nel Blocco 52 con un partner forte e leader riconosciuto in tutto il mondo nel settore dell’LNG".Il Blocco 52 era stato assegnato a ENI e OOCEP a seguito di un Bid Round internazionale lanciato nell'ottobre del 2016.