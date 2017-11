Germania, l'inflazione si allontana dal target BCE

(Teleborsa) - Ferma l'inflazione in Germania, a ottobre, si allontana dal target del 2% fissato dalla BCE.Secondo l', nel mese in esame, i prezzi al consumo sono rimasti invariati su base mensile, come stimato dagli analisti e confermando la lettura preliminare, fornita lo scorso mese.centrando la prima lettura edQuanto all, i prezzi al consumo sono scesi dello 0,1% su mese mentre sono saliti dell'1,5% su anno.