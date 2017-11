Forex, l'euro torna sopra quota 1,18 dollari

(Teleborsa) - L'euro si riporta sopra la soglia degli 1,18 dollari, per la prima volta in tre settimane.Sul sentiment degli investitori prevale l'ottimismo sul per il futuro del blocco alla luce dei solidi dati diffusi ieri che hanno beneficiato soprattutto della locomotiva tedesca: nel terzo trimestre, il PIL della Germania è salito oltre attese, ma è stato forte anche il dato dell'area euro in generale.Parallelamente il dollaro risente della robustezza della moneta unica e dello yen, ma anche delle difficoltà dei repubblicani e dell'amministrazione Trump nel portare avanti i propositi di riforma fiscale, negli Stati Uniti.Il cable eur/usd vale 1,1839 dollari mentre il cross usd/yen scambia a 112,75.