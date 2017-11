Allarme Caritas su giovani e lavoro: i figli stanno peggio dei genitori

(Teleborsa) - Ad essere maggiormente penalizzati dalla povertà economica e dall’esclusione sociale, rispetto al passato, non sono più gli anziani o i pensionati, ma i giovani. Capifamiglia under 34 sempre più poveri, tassi di disoccupazione giovanile tra i più alti d'Europa, ascensore sociale bloccato e record di Neet.E' la fotografia scattata dal Rapporto di Caritas italiana su povertà ed esclusione sociale 2017 "Futuro anteriore", che quest'anno si focalizza sulla vulnerabilità dei giovani.: i figli stanno peggio dei genitori,"Se negli anni antecedenti la crisi economica la categoria più svantaggiata era quella degli anziani - si legge nel Rapporto, presentato oggi a Roma - da circa un lustro sono invece i giovani e giovanissimi (under 34) a vivere la situazione più critica, decisamente più allarmante di quella vissuta un decennio fa dagli ultra-sessantacinquenni"." - sottolinea la Caritas - risulta poicon 1 milione 292 mila in povertà assoluta (il 12,5% del totale). Al contrario, diminuiscono i poveri tra gli over 65 (da 4,8% a 3,9%).Nell'ultimo ventennio, il: la ricchezza media delle famiglie con capofamiglia di 18-34 anni è meno della metà di quella del 1995, mentre quella delle famiglie con capofamiglia con almeno di 65 anni è aumentata di circa il 60%.Inoltre, la mobilità intergenerazionale "è tra le più basse d'Europa": tra i giovani (15 -34 anni) che svolgono una professione qualificata, solo il 7,4% proviene da una famiglia a basso reddito con stranieri. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile (15-24 anni), dal 2007 il tasso è salito di oltre 17 punti percentuali (dal 20,4% al 37,8% del 2016), uno degli aumenti più alti d'Europa (la media è da 15,9% a 18,7%).: nel 2016, oltre 3,2 milioni giovani (il 26% di chi ha tra 15 e 34 anni) risultavano fuori dal circuito formativo e lavorativo.(56,5%)(65,3%). Il 16,8% è straniero.