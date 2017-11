FS Italiane sostiene la nuova campagna contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) - FS Italiane contro la violenza sulle donne e la disparità di genere.Il Gruppo sostiene infatti la- Dipartimento Pari Opportunità per, ilattivo da gennaio 2017.Gli spot della campagna, realizzati con l’obiettivo e di incoraggiare le donne a denunciare qualsiasi forma di violenza, sono stati presentati oggi a Roma da Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, e da Lucia Annibali, Consigliera in materia di Pari Opportunità, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata intenzionale contro la violenza sulle donne (25 novembre 2017)."É un onore per il Gruppo FS Italiane sostenere questa campagna. Metteremo a disposizione tutti i nostri canali di comunicazione per diffonderla", ha dichiarato, Direttore Centrale Brand Strategy e Comunicazione FS Italiane."Abbiamo avviato molte iniziative per sostenere le donne e contribuire a difenderle dalla violenza fisica, ma anche da quella verbale, ad esempio attraverso telecamere a bordo dei treni di Trenitalia. Il focus del messaggio è incentrato sui bambini e sulla violenza assistita dai figli nei confronti delle mamme e sugli effetti della violenza che i bambini vivono/subiscono a loro insaputa" ha concluso Ventura.