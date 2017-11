Mondo TV, accordo in India per sfruttamento library classica sul digitale

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto un nuovo accordo per la concessione dei diritti di sfruttamento digitale oltre che televisivo in India su programmi della library classica per un totale di circaconsentirà la diffusione da parte della licenziataria dei programmi Mondo TV su una nuova piattaforma digitale in fase di lancio in India.e prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso interessante considerato che oggetto di licenza sono prodotti della library classica.