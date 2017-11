FIGC, Carlo Tavecchio si è dimesso

(Teleborsa) -- Federazione Italiana Giuoco Calcio. Lo ha annunciato, uscendo dalla riunione odierna del Consiglio federale.Dimissioni preannunciate e poi smentite, ma, dopo le pressioni esercitate da più parti, in seguito alla mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali di Russia ed all'esonero di Ventura da ct della Nazionale. Ad alimentare le voci che parlavano di dimissioni era stato anche il, che ieri aveva ribadito: "Domani penso e spero che Tavecchio si presenterà dimissionario. Secondo mie informazioni lo farà".Questa mattina non era certo che Tavecchio avrebbe deciso spontaneamente di lasciare l'incarico che ricopriva da oltre tre anni, ma a quanto parte sarebbe intenzionato a, ridotto al lumicino per effetto del commissariamento della lega A e B.A favore delle sue dimissioni sicuramente il(AIC) e la, ma a determinare le sue sorti sarebbe stata la, riunitasi subito prima del Consiglio federale. Tavecchio, prima di entrare alla riunione del Consiglio avrebbe avuto un colloquio con il Presidente della lega Dilettanti, che con i suoi sei voti costituiva l'ago della bilancia per la sua permanenza in FIGC, nonostante il supporto mai venuto meno di AssoAllenatori e degli arbitri con un solo voto all'attivo.