FS Italiane, Mazzoncini: "l'expertise del Gruppo in Europa è già un dato di fatto consolidato"

(Teleborsa) - ". Siamo il primo Gruppo in Italia e in Grecia, il secondo in Germania e siamo già presenti in UK, nei Paesi Bassi e Francia".Lo sottolinea, Amministratore Delegato di FS Italiane, a chi chiedeva della presenza del Gruppo in Europa.“Il Gruppo FS Italiane – ha aggiunto il top manager – opera da anni(trasporto passeggeri) e(traffico merci e logistica) e(Venezia – Milano – Parigi e Milano - Nizza – Marsiglia).o, attraverso, l’operatore con l’indice di puntualità più alto (95,3%, entro i cinque minuti) nel trasporto passeggeri. Da non dimenticare poi le acquisizioni in Grecia, la società Trainose , e in Olanda, l’operatore di mobilità collettiva Qbuzz E il prossimo appuntamento è l’avvio, da domenica 10 dicembre, del nuovo collegamento Milano – Francoforte sul Meno, via Basilea , una cooperazione trilaterale Italia (Trenitalia), Svizzera (FFS), Germania (DB)", ha concluso Mazzoncini.