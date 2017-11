Nasce a Trieste il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana

(Teleborsa) -, al tempo stesso capo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e al vertice di Assoporti.che, con la gestione delle aree retroportuali ex Ezit (Ente per la Zona Industriale),Il Consorzio hae vede la partecipazione,Dal punto di vista patrimoniale, il "nuovo Ezit" disporrà di un fondo di dotazione iniziale di 100 mila euro.Il restante 48% ai tre Comuni suddiviso in 3 parti uguali.ha commentato Zeno D'Agostino subito dopo la firma dell'atto costitutivo del ConsorzioFinalmente il Consorzio torna ad essere un punto di forza, motore di sviluppo e dinamismo economico del territorio.Obiettivo primario del nuovo organismo consortile sarà quello diper la redazione di progetti per accedere ai fondi europei.Un focus fortemente, e si promuoverà,, la prestazione di servizi riguardanti la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico., in un'ottica strategica che vede il punto franco come elemento di forza e di nuovaper il territorio regionale".