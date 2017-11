TIM, Calenda: obiettivo governo non è multa ma rispetto regole

Telecom

Vivendi

(Teleborsa) - Il governo non vuole danneggiarecon una multa, vuole solo che le regole siano rispettate. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico,, in un'intervista alla trasmissione Circo Massimo di Radio Capital. "Fare una multa più grande possibile a Telecom non è l'obiettivo né mio né del governo, nessuno vuole danneggiare Telecom ma vogliamo che le regole siano rispettate e chiarire che approcci da Guyana francese non sono accettati"."La multa non è ama a Telecom" ha puntualizzato il ministro "ed ha un processo di contraddittorio complicato, giustamente visti gli importi. La priorità è che accettino la prescrizione sul golden power e che riflettano sulla separazione della rete che ha bisogno di terzietà e di investimenti".