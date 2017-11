Banca Sistema nomina il nuovo Direttore Centrale Finanza

Banca Sistema

(Teleborsa) - Dall'11 dicembre prossimo,assumerà la carica di nuovo Direttore Centrale Finanza (Chief Financial Officer) di, in sostituzione diche lascia la Banca. In ragione della citata nomina, Ilaria Bennati ha quindicomunicato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore con effetto immediato.Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha inoltre deliberato di attribuire la qualifica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ad Alexander Muz, Direttore Amministrativo della Banca dal marzo 2012, iscritto all’albo dei revisori legali, il quale ha maturato nel corso della sua carriera una significativa esperienza in materia contabile e finanziaria.