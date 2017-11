TIM e lo scorporo della rete. Ipotesi o realtà?

TIM

(Teleborsa) - Ancora occhi puntati su, ieri protagonista indiscussa di Piazza Affari.La big delle tlc ha svettato per tutta la sessione tra le blue-chip milanesi, chiudendo con un rialzo di quasi 5 punti percentuali, spinta da una serie di rumors e congetture.A stuzzicare gli investitori la, un dossier di cui si parla da anni sia in ambienti borsistici che societari, senza però mai arrivare ad una decisione.Sembra, tuttavia, che ora i tempi siano maturi quanto meno per portare la questione sul tavolo del prossimo. Consiglio che si terrà, quindi a stretto giro.Le ipotesi al vaglio? Alcuni quotidiani parlano di(ipotesi però smentita). La Stampa sostiene invece che il CdA di inizio dicembre esamineràdi un eventuale scorporo.Intanto risuonano le parole del Ministro dello Sviluppo Economico,, secondo il quale la discussione non è sul controllo delle rete ma nella struttura, ossia se debba essere una società o due, anche se TIM smentisce che l'Amministratore Delegato Amos Genish abbia parlato di separazione della rete, scrive Il Sole 24 Ore. Anche quest'ultimo, comunque, sostiene che laStamane il titolo Telecom sta guadagnando lo 0,48% sul listino milanese.