Petroliferi in calo sotto il peso del greggio, tiene Saipem

(Teleborsa) - Si muovono con debolezza i titoli petroliferi quotati a Piazza Affari seguendo l'andamento ribassista dei prezzi del petrolio, in tensione per il meeting OPEC, in calendario domani . I membri del Cartello e la Russia si riuniranno il domani per discutere se prorogare i tagli alla produzione di greggio oltre la scadenza di marzo 2018.Tra i player del settore tieneche mostra un rialzo frazionale dello 0,34%. Debole invece la controllanteche lima lo 0,07%. Più decisa la discesa diche arretra dello 0,50%.L'indice settoriale FTSE IT Oil & Gas si muove sotto la parità con un calo dello 0,11%.