Concorso presidi: spunta ipotesi di nominare i vincitori in corso d’anno. Per Anief tutto inutile

(Teleborsa) - Invece di accelerare i tempi di selezione e formazione dei nuovi dirigenti scolastici alcontinuano a perdere tempo dietro ad iniziative che non portano a nulla, come l'ipotesi di nominare i prossimi vincitori del concorsoci in corso d'anno, per ridurre l'effetto negativo delle reggenze. Ne ha parlato il ministro dell’Istruzione,, nel corso di un incontro con le rappresentanze sindacali dei dirigenti scolastici: l'ipotesi – riporta oggi Tuttoscuola – è allo studio dei funzionari delche dovranno valutare gli effetti che le nomine avrebbero sugli assetti organizzativi del servizio. Critica la posizione del giovane sindacato della scuola Anief che spiega: "Presidentespiega: "la modifica, tra l’altro, era inevitabile viste le tante sentenze che hanno condannatosu tale questione. Solo che lo stesso Ministero ha dimenticato, o fatto finta di dimenticare, che ci sono altrettante sentenze che hanno permesso a dei docenti precari, sempre con un quinquennio di supplenze alle spalle, di partecipare alle prove e di essere pure diventati presidi a tutti gli effetti, con tanto di Consiglio di Stato favorevole"L’Anief, però, non vuole piegarsi dinanzi a questa ennesima discriminazione gratuita: il giovane sindacato vuole allargare anche ai precari e ad altre categorie escluse, come i neo-assunti o coloro che per vari motivi non hanno svolto ancora l’anno di prova, la possibilità di far misurare la loro capacità di gestione delle scuole pubbliche. Dalla sua parte, del resto, ci sono le sentenze dei Tribunali.