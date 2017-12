Brexit, Theresa May oggi a pranzo con Juncker e Tusk per superare l'impasse

(Teleborsa) - Il governo britannico è di nuovo alle prese con le faticosissimecheTutto potrebbe essere deciso oggi durante unfra la Premier britannica,, il presidente della Commissione europeaed il Presidente del Consiglio europeo,. Oggi è infatti in calendario la riunione dell'Eurogruppo, in occasione della quale è stato messo in agenda anche questo appuntamento.L'incontro è preceduto da un certo ottimismo, poiché fonti europee parlano di unSul fronte degli(Brexit bill) sembra che vi sia un punto di accordo sulla cifra da pagare: l'UE aveva chiesto alla Gran Bretagna 60 miliardi per il "divorzio", ma ultimamente le trattative oscillavano in un range più ristretto fra 45 e 55 miliardi.: oltre alla cifra da pagare per la separazione, iriguardano l'accordo suie, quindi, il peso che le sentenze dei tribunali europei avranno in futuro nel Regno Unito, ed il tema più politico relativo ai. Un compromesso su quest'ultimo punto sembra sia stato raggiunto in sede politica nel weekend, ma tutto resta in stand by in attesa di capire quale sarà la portata dell'accordo definitivo, che deve essere accettato non solo da Londra, ma anche da Dublino.L'incontro di oggi fra la Premier britannica e Juncker gioca quindi un ruolo fondamentale e, soprattutto, appare come, che consentirà alle parti di passare finalmente alla fase due del programma, cioè le trattative di carattere commerciale.