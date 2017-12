Borgosesia pubblica i risultati provvisori dell'OPS

Borgosesia

(Teleborsa) - Si è, 5 dicembre 2017, il periodo di adesione - iniziato il 13 novembre - allpromossa dalla società stessa mediante scambio con azioni emesse dalla controllata Kronos.Sulla base dei risultati provvisori, si legge in una nota, sono state portate in adesione 20.918.400di Borgosesia, pari a circa il 53,87% del capitale sociale della società, a circa il 68,85% dell’intero numero di azioni ordinarie, al netto delle azioni proprie, e a circaQuanto alle, sono stati portati in adesione 31.721 titoli, pari a circa il 0,08% del capitale sociale di Bogosesia e a circa ilIl corrispettivo per ciascuna azione ordinaria e di risparmio portata in adesione è pari a una azione ordinaria di Kronos.Conseguentemente, il 12 dicembre 2017, una volta avveratesi tutte le condizioni dell’Offerta, a fronte dello scambio delle azioni portate in adesione, saranno assegnate n. 20.950.121 azioni di Kronos pari al 68,13% del capitale sociale di Kronos.In ragione dei risultati provvisori dell’offerta, Borgosesia verrebbe a detenere una percentuale pari al 75,06% delle proprie azioni ordinarie e 3,55% delle proprie azioni di risparmio.