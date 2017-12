Mondo TV, accordo con Panini su Robot Trains per Italia e penisola iberica

Mondo TV

(Teleborsa) - Nuova commessa perha acquistato dal broadcaster una licenza per i territori di Italia, Spagna, Portogallo e Andorra per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV Robot Trains, per la realizzazione e commercializzazione di diversi articoli collezionabili e di prodotti publishing.La licenza, si legge in una nota, prevede lo sfruttamento del brand nelle lingue locali con il lancio nel corso del 2018; l’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Panini a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l’importo del minimogarantito., Amministratore Delegato della Mondo Tv, ha dichiarato: "Robot Trains è un prodotto dal quale ci aspettiamo ottimi risultati e siamo convinti che avrà un grande sviluppo licensing nei prossimi anni, anche grazie alla seconda serie attualmente in produzione. Le potenzialità del brand sono del resto confermate dal fatto che anche Panini, leader assoluto nel suo settore, sia salito a bordo di questo progetto".