TIM, CdA esamina Piano Industriale e conferma nuovi accordi con Mediaset

(Teleborsa) -conferma l'interesse per i contenuti televisivi die per una eventuale separazione della rete.Il Consiglio di Amministrazione della big italiana delle tlc si è riunito ieri, 5 dicembre, perche sarà completato e recepito nel, discusso dal Consiglio di Amministrazione delLa big delle tlc ha anticipato che il Piano "sarà incentrato sulla creazione di valore per massimizzare convergenza e offerte in bundle scalabili sfruttando al massimo l’estensione delle reti ultra broadband di TIM in fibra e LTE; si baserà su un maggiore e migliore utilizzo di data analytics e digitalizzazione, che contribuirà a migliorare l’efficienza permettendo una maggiore qualità del servizio alla clientela e a produrre margini più alti e aumentare la generazione di cassa".In questo quadro,ha presentato una panoramica dello scenario regolatorio, tenendo conto dei punti di vista del Governo e delle autorità di settore. La presentazione, tra gli altri temi,, confrontandoli con altre esperienze internazionali. "Nei prossimi mesi il management continuerà aper rispondere agli input delle Istituzioni e per creare valore", spiega TIM.Sempre ieri il CdA ha dato il via libera a proseguire la negoziazione per finalizzare un"Uno degli elementi principali del piano strategico 2018-2020 di TIM è quello di proporre un’, come già avvenuto con il lancio di TIM SHOW, l’offerta di contenuti multimediali premium con musica, video game, serie TV e notizie per i clienti TIM senza costi aggiuntivi", spiega il gestore.In quest’ottica,L’accordo potrà esseresui canali lineari e on-demand ed arricchirà la piattaforma TIMVISION."La Società sta negoziando accordi analoghi con altri player di mercato", precisa TIM.A margine di tale accordo pluriennale, il Consiglio ha autorizzato il management arelativi alle partite del, leofferti da Premium.Questo accordo sostituirà quello attualmente in essere tra TIM e Mediaset.Infine, il Consiglio di Amministrazione è tornato ad affrontare il tema della"sulla scorta di una modifica agli accordi raggiunti volta ad accertare la durata degli impegni, dunque a confermare la qualificazione dell’iniziativa come operazione con parte correlata di minore rilevanza alla stregua dei parametri stabiliti da Consob", fa sapere la società, aggiungendo che il CdA "ha così avuto l’occasione di ribadire, con delibera assunta a maggioranza, interesse, convenienza e congruità delle condizioni dell’iniziativa, riepilogandone la motivazione nel contesto della pianificazione strategica in corso di definizione".