Gruppo Grimaldi rileva Marittima Spedizioni

(Teleborsa) - Ilamplia la propria rete logistico-portuale attraverso l’, agenzia marittima attiva a Savona dal 1973.Marittima Spedizioni, si legge in una nota, è proprietaria della Savona Terminal Auto, concessionaria demaniale e terminalista nello scalo ligure che opera su 120.000 metri quadrati di cui 10.000 coperti, con una capacità di stoccaggio di oltre 6.000 auto. La potenzialità di traffico annuo è di 250.000 veicoli.“Savona è oggi uno dei principali centri italiani per i traffici via mare legati al comparto automotive”, afferma, Amministratore Delegato dell’omonimo Gruppo. “Abbiamo perciò scelto di ampliare la nostra presenza lungo l’intera catena logistica, investendo nel porto di Savona, per supportare i nostri flussi di traffico ed offrire alla nostra clientela non solo il trasporto marittimo maanche servizi di logistica integrata”, conclude Emanuele Grimaldi.