Pressione fiscale in aumento nell'UE

(Teleborsa) - La pressione fiscale nel Belpaese scende al 42,9% del PIL , nel 2016,. Ma non c'è da festeggiare: il fisco italiano resta uno dei più rapaci al mondo e si colloca al settimo posto nell'Unione Europea.E' la fotografia scattata dall'Eurostat, che ha pubblicato un rapporto secondo cui in Francia la pressione fiscale è al 47,6%, in Danimarca al 47,3%, in Belgio al 46,8%, in Svezia al 44,6%, in Finlandia al 44,3% e in Austria al 42,9%., si registra invece il 23,8% dell', unico paese assieme alla(26%) in cui la pressione fiscale risulta inferiore al 30%.della precedente rilevazione.