Scuola, stipendi personale sempre più bassi: oltre 2 mila euro in meno annui

(Teleborsa) - Negli ultimi anni, gli stipendi dei dipendenti della scuola non hanno perso solo potere di acquisto, ma si sono ridotti in media di oltre 2mila euro. Scorrendo le tabelle aggiornate del, infatti, si scopre che. "Ed ora - afferma il giovane sindacato della scuola -, gli stessi che un anno fa hanno sottoscritto a Palazzo Vidoni un accordo con piena soddisfazione per portare a casa soltanto 85 euro lordi medi,. Peccato che l’assemblea pubblica di dopodomani (14 dicembre) a Montecitorio arrivi ad un passo disapprovazione definitiva dellae quindi non può avere alcun effetto"."Alla resa dei conti - spiega- in sei anni. Anche perché, in parallelo, è stata perpetrata la chiusura verso il riconoscimento dei diritti dei precari e degli ultimi assunti". Nei loro confronti - aggiunge il sindacalista -. I quali, grazie ai legali che operano per il nostro sindacato, hanno riabilitato pure lo stesso primo gradone stipendiale, sottratto in modo illegittimo dall’accordo all’Aran dell’estate del 2011. Andando a determinare, con le sentenze dei giudici, dei precedenti favorevoli anche per gli ex precari: il personale di ruolo, che si è rivolto all'Anief, ha infatti ottenuto dal tribunale l'annullamento del contratto e il riconoscimento delle vecchie regole.