USA, riforma fiscale all'ultimo miglio

(Teleborsa) - La riforma fiscale voluta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha incassato il "sì" del Senato americano. Con 227 voti favorevoli e 203 contrari il testo ha ottenuto il primo via libera del Congresso.La tax reform chedovrebbe entrare in vigore già a partire dal 2018.Nelle ultime ore, i Repubblicani avevano rivelato che Marco Rubio e Bob Cocker avrebbero dato il proprio supporto al testo. I due senatori GOP erano indicati come incerti sull'approvazione, il primo perché insoddisfatto dell'entità degli sgravi fiscali alle famiglie con figli, il secondo perché timoroso per l'impatto economico del taglio alle tasse corporate sul bilancio federale.