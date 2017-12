Borsa, realizzi copiosi sui bancari ma l'anno chiude col segno più

BPER Banca

UBI Banca

Banco BPM

Unicredit

Mediobanca

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -. Il comparto si conferma in rosso verso la chiusura ed il peggiore del mercato quest'oggi, anche a causa di realizzi e di alleggerimenti dell'ultimo minuto, prima della chiusura dell'anno.è la peggiore con una perdita del 2,5%, seguita dache cede il 2,3% el'1,8%. Non fanno meglio le big come, che retrocede dell'1,77%,dell'1,26% eddell'1,15%.Guardando alla performance dell'anno, ormai quasi definitiva in chiusura, UBI è al top con un +46%, seguono Mediobanca +21%, Intesa e banco BPM con +13%. Solo BPER è in deficit (-16%) per le maggiori incertezze che ne hanno condizionato l'andamento quest'anno.