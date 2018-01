Ceramica, il meglio del Made in Italy al Maison&Objet di Parigi

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per, il salone internazionale dedicato al mondo del design, della decorazione e dell’interior, in programma adue volte l'anno (gennaio e settembre). L'edizione di gennaio 2018 si terràe vedrà incon la presenza di ben 23 aziende ed il patrocinio dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE)., con una crescita costante e a doppia cifra dei visitatori ed un crescente interesse dai paesi terzi come la Russia, il Giappone ed il Brasile, ma anche Stati Uniti e alcuni Paesi asiatici (Cina e Sud Corea in primis).Con quasi, e un’area di oltre 250 mila metri quadri, Maison&Objet Paris ha superato l’anno scorso le 85mila presenze. Grazie ai suoi otto Padiglioni, vanta una ricca proposta che comprende l’interior decoration, dal contemporaneo al classico, il mondo degli accessori, quello della tavola e della cucina, il tessile, l’etno chic, il lusso e il design.Per l'Italia è un evento importantissimo, dato cheper l’industria ceramica italiana con ilmondiali.L’iniziativa promossa da, l’associazione che riunisce i produttori industriali di ceramica italiana, ed organizzata da ICE, l'agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Edi.Cer, intende anche quest’anno crearedel mondo dell’interior design.Neldella fiera, su una superficie complessiva di 300 metri quadrati, saranno presenti, per ospitare le aziende partecipanti: Atlas Concorde, Caesar, Casa Dolce Casa, Casalgrande Padana, Ceramica Sant’Agostino, Ceramiche Refin, Cotto d’Este, Edimax Gruppo Beta, Emilgroup, Fap Ceramiche, Fincibec, Floor Gres, Gambini Group, Gigacer, La Fenice, Litokol, Marazzi, Marca Corona, M.I.P.A., Ornamenta, Panaria, Rex, Vallelunga.Esponendo una grande varietà di prodotti e mostrando, queste aziende rappresentano un panorama completo dell’offerta italiana di piastrelle di ceramica. Le due aree, il cui allestimento è a cura dello studio di progettazione, contengono al loro interno anche un punto informativo Ceramics of Italy / ICE, utile a conoscere meglio le caratteristiche della ceramica italiana e le infinite opportunità di utilizzo.All'edizione di quest'anno anche. Il cpontest seleziona ogni anno sei giovani promesse, che saranno affiancate da altrettanti grandi nomi del settore. In questa edizione un tributo all'Italia con sei grandi talenti del bello e ben fatto italiano in qualità di mentor: