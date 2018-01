Aeroporti, sciopero handling venerdì 19 gennaio per contratto

(Teleborsa) - Protestano gli addetti delle aziende di(servizi di carico e scarico bagagli, trasporto passeggeri, check-in) per la mancata applicazione del contratto nazionale del settore Trasporto Aereo nella sezione handling.hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli“Nonostante il 21 novembre scorso - spiegano unitariamente le quattro organizzazioni sindacali di categoria - sia stata effettuata con la massima adesione una prima azione di sciopero di 4 ore, Assohandlers e le imprese associate continuano a non dare applicazione alle intese sottoscritte con il rinnovo del contratto a dicembre 2015, che prevedevano dal 1 luglio 2017 il ricalcolo della paga oraria, comprensiva di tutti gli aumenti contrattuali sui minimi tabellari nel calcolo delle voci variabili ed incentivanti come lo straordinario, il lavoro notturno e festivo. Serve provvedere - chiedono Filt, Fit, Uiltrasporti e Ugl TA - al corretto pagamento delle maggiorazioni e alla corretta retribuzione, rispettando quanto sottoscritto e quando dovuto. Inoltre siamo preoccupati - spiegano infine le organizzazioni sindacali - in merito alla nuova regolamentazionesull’organizzazione dell’handling negli aeroporti, che potrebbe essere emanata a giorni e rispetto alla quale ci attendiamo dalle istituzioni coinvolte un segnale chiaro a difesa delle esigenze del lavoro”.