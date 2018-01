CAD IT, CdA nomina Paolo Dal Cortivo Presidente

CAD IT

(Teleborsa) - In sostituzione del presidente e amministratore delegato scomparso, il Consiglio di amministrazione diriunitosi in data odierna, ha conferito all'amministratore delegatol'ulteriore carica di presidente della società e contestualmente ha nominato per cooptazionecome amministratore non esecutivo.sono stati conferiti in qualità di presidente tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea o al consiglio di amministrazione per norma di legge, nonché quelli riservati alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.ricoprirà il ruolo di consigliere non esecutivo del consiglio di amministrazione di CAD IT e non apparterrà ad alcun comitato interno al consiglio stesso.