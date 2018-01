Giornata cauta per Milano e per i Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Chimico

Petrolifero

Costruzioni

Banca Generali

Poste Italiane

Fiat Chrysler

Atlantia

Saipem

Leonardo

A2A

Buzzi Unicem

Mutuionline

Amplifon

Datalogic

Cerved Information Solutions

Geox

Saras

Salini Impregilo

Vittoria Assicurazioni

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo la chiusura debole di Wall Street sui timori di shutdown e dopo i nuovi record storici toccati dagli indici.L'registra un guadagno frazionale dello 0,25%. Lieve aumento dell', che sale a 1.334,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,14% a 63,22 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a 139 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,98%.avanza dello 0,25%, resta vicino alla parità(-0,06%), piatta ancheBuona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,94% sul precedente. Nel listino, i settori(-0,52%) e(-0,41%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+0,86%),(+0,84%) che ha chiuso una partnership con Anima Holding e un accordo con Cassa Depositi e Prestiti (+0,78%) grazie alla promozione di Bnp Paribas a neutral da underperform e(+0,53%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,63%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,71%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,64%. Tentenna, che cede lo 0,60%.Tra i(+1,47%),(+0,86%),(+0,77%) e(+0,73%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-7,01%: Kepler Chevreux ha tagliato il prezzo obiettivo a 3,3 da 3,9 euro (confermato il giudizio buy), dopo la pubblicazione dei ricavi trimestrali scende dell'1,60% dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato il target price a 2 da 2,5 euro, reiterando la raccomandazione buy. Calo deciso per, che segna un -1,15%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.