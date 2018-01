Trenitalia e FIR: riduzioni per chi viaggia in treno per assistere a Torneo Sei Nazioni

(Teleborsa) - Agevolazioni in arrivo per i tifosi che seguiranno le partite in casa della Nazionale italiana di rugby al Torneo Sei Nazioni. Lo prevede un accordo tra).I sostenitori dell'Italrugby che desiderano assistere alle gare disputate allopotranno beneficiare del 30% di sconto sul biglietto Base, per e da Roma, acquistati per viaggi conInoltre, i titolaripotranno ottenere il 10% di sconto sui ticket dei match (massimo quattro a partita per ogni socio). I biglietti ridotti sono acquistabili presso le ricevitorie Ticketone, presentando la propria carta fedeltà.Frecciarossa è il treno ufficiale della Nazionale italiana di rugby.I match in programma sono:- Italia - Inghilterra il 4 febbraio 2018 (l’offerta è acquistabile per partenze con destinazione Roma nei giorni dal 2 al 4 febbraio e ritorni il 4 o 5 febbraio):- Italia - Scozia il 17 marzo 2018 (l'offerta è acquistabile per partenze con destinazione Roma nei giorni dal 15 al 17 marzo e ritorni il 17 o 18 marzo).L'offerta "Speciale Eventi" può essere acquistata sul sito trenitalia.com, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate per viaggi di andata e ritorno sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.