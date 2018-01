AST Milano premia 79 aziende "eccellenti" per la salute sul posto di lavoro

(Teleborsa) -. La pensa così la Regione Lombardia che premia annualmente leper l’attuazione di interventi volti a favorire la salute nella popolazione adulta, sia, sia perché consente di coinvolgere la popolazione di adulti “sani”, che più difficilmente sono raggiunti dal medico di medicina generale". Così, l'Agenzia di Tutela della Salute istituita il 1° gennaio 2016 quale garanzia di fornitura di un'adeguato servizio socio-sanitario nel territorio lombardo."Obiettivo generale del programma è infattial fine di incrementare i determinanti di salute e ridurre i fattori di rischio", aggiunge Bosio.presuppone che un’azienda non solo attui tutte leprofessionali ma si impegni anche ad offrire ai propri lavoratori. L’adesione da parte di un’azienda al progetto WHP è volontaria e rappresenta l’espressione di una particolare attenzione del datore di lavoro rispetto allo stato di salute dei propri dipendenti.alle aziende che si impegnano a mettere in atto, finalizzate a migliorare le abitudini alimentari, sostenere uno stile di vita attivo, contrastare l’uso di tabacco, di alcool e di altre forme di dipendenza patologica da sostanze e da comportamenti quali il gioco d’azzardo., che fa parte dell’European Network for WHP ed è declinato nel Piano Regionale di Prevenzione 2015-2018, con ben 133 sedi e 69.555 lavoratori. Tanto per citare alcuine aziende premiate per l'attuazione dle programma: Agrati SpA (Trezzo sull’Adda), diversi ospedali e comuni dell'area milanese e lombarda, ATM Spa (Milano); Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago (Carugate), Bayer SpA (Milano), BT Italia SpA, Cofidis SpA (Milano), Corte dei Conti per la Lombardia; Dow Italia srl (Fombio); Ecofuel SpA (San Donato Milanese), ENI SpA (San Donato Milanese) ed una serie di sue controllate, Esselunga SpA (Pioltello), Gruppo Mediaset, Gruppo SNAM, Henkel Italia SpA (Settala), HP Italia srl (Cernusco sul Naviglio), SAIPEM SpA (San Donato Milanese), Solvay SpA (Bollate); Stmicroelectronics SpA (Cornaredo), Versalis SpA (San Donato Milanese) e molte altre.Lesulle quali queste aziende, che sono state premiate la scorsa settimana in occasione di un workshop, hanno lavorato riguardano: promozione di un’alimentazione sana, contrasto al fumo di tabacco, promozione dell’attività fisica, sicurezza stradale e mobilità sostenibile, alcol e dipendenze, benessere e conciliazione vita-lavoro.