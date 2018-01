Diritti TV Serie A, nulla di fatto per l'assegnazione

(Teleborsa) - Si conclude con un nulla di fatto, l'asta dei diritti pay tv delle stagioni 2018-2021 del campionato di calcio di Serie A.Dopo il bando fallito a giugno,, contro una"Alla luce delle offerte ricevute per il bando,(per i pacchetti principali ed opzionali)", spiega una nota diramata alla fine dell'Assemblea dove si legge inoltre che: "in esito alla fase di ricezione delle buste relative ai bandi per la commercializzazione dei diritti televisivi per il triennio 2018/2021, la Lega ha ricevuto 5 offerte da altrettanti broadcaster, e 1 offerta da parte di un intermediario indipendente". La nota spiega che "qualora le trattative private non andassero a buon fine, la Lega si riserverà di valutare l’offerta presentata dall'intermediario indipendente".