Mercati deboli in avvio. A Piazza Affari corre Moncler

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Moncler

STMicroelectronics

Ferragamo

Vittoria Assicurazioni

Inwit

Rai Way

(Teleborsa) -, poco aiutate dalla performance debole di Wall Street e dei listini asiatici.Gli investitori guarderanno con attenzione alla stima flash dei PMI dell'Eurozona in arrivo nel corso della mattinata per capire se il buon momento economico è proseguito anche a gennaio.In focus anche il forum economico di Davos , anche se al momento a risuonare è la decisione del Presidente USA Donald Trump di imporre pesanti dazi sull'import dalla Cina di pannelli solari e lavatrici Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,232. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,58%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 64,44 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,90%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,03%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,30%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,21%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,34%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 26.203 punti. In frazionale calo il(-0,38%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,56%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che arretra del 2,89% in scia al bilancio deludente di Texas Instruments.Giù anche, in calo del 2,25%.Da sola nellasi posiziona su un buon +0,32%.Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,93% eche mostra una perdita dell'1,36%.