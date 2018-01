Gruppo FS rinvia Forum su trasporto regionale dopo tragedia di Pioltello

(Teleborsa) - Era in calendario per domani un importante evento sul trasporto regionale la presentazione dei treni Rock e Pop, che ilha rinviato, dopo l'incidente ferroviario di stamattina alle porte di Milano."Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a seguito degli accadimenti di questa mattina presso Pioltello Limito , e in segno di profondo rispetto e cordoglio nei confronti delle vittime e dei loro familiari, ha deciso di rinviare a data da destinarsi ile la presentazione dei, previsti per domani venerdì 26 gennaio a Roma".Al Forum di Roma erano attesi i vertici del Gruppo, il ministro dei Trasporti Delrio e gli esperti del settore per fare il punto sulla situazione.