AMS, per il 2017 prevede ricavi da record

AMS

STM

(Teleborsa) -(Austria Mikro System) prevede per il quarto trimestre ricavi in forte accelerazione a 470,3 milioni e un giro d'affari record per l'intero anno 2017.Previsti per il 2019 ricavi a oltre 2,2 miliardi di euro. Nell'intero 2017, infatti, il fatturato è stimato a 1.063,8 milioni di euro, in crescita del 93% rispetto ai 549,9 milioni di euro del 2016.sono state annunciate oggi 29 gennaio, dal produttore multinazionale di semiconduttori e galvanizzano anche gli altri concorrenti, tra cuiche a Piazza Affari vola in cima al principale listino con un +2,36%.