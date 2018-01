La Bank of Japan aumenta l'acquisto di bond

(Teleborsa) - La banca centrale giapponese ribadisce la volontà dicon un'inflazione che si mantiene ancora lontana dal suo target del 2%."L'economia si sta espandendo moderatamente, ma. C'è ancora una certa distanza dall'obiettivo del 2%" - ha detto ilsmorzando di fatto le speculazioni su una eventuale intenzione della banca centrale di avviare una exit strategy dalle misure di stimoli monetari straordinari.In un discorso ai leader aziendali di Oita, nel sud del Giappone, Iwata ha spiegato che la "BoJ non alzerà i tassi solo perché la Fed sta facendo lo stesso o la BCE sta uscendo dal QE. Il target di inflazione al 2% - ha affermato - è ancora molto lontano dall'essere raggiunto".La Bank of Japan, intanto, ha fatto sapere di aver aumentato gli. L'incremento, il primo targato 2018 dallo scorso luglio, è di fatto un chiaro messaggio della banca centrale di non avere alcuna intenzione, almeno per il momento, di allontanarsi dalla sua politica monetaria di stimoli straordinari.