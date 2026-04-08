Deutsche Bank aumenta del 21% la retribuzione fissa base del Presidente del Consiglio di Sorveglianza

(Teleborsa) - In un comunicato in vista dell'assemblea annuale degli azionisti, che si terrà a fine maggio, Deutsche Bank ha fatto sapere che aumenterà la remunerazione base annua fissa del Consiglio di Sorveglianza della banca.



Il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Amministrazione - si legge nella nota - "ritengono che l'attuale remunerazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza non sia più competitiva nell'attrarre e trattenere membri altamente qualificati. Date le esigenze complesse e sfaccettate, e il contesto normativo particolarmente intricato che incide anche sull'attività del Consiglio di Sorveglianza, si rende pertanto necessario un adeguamento della remunerazione dei membri".



In particolare, i membri ordinari del CdS vedranno la propria retribuzione aumentare del 17% a 350 mila euro, quella del Vicepresidente aumenterà del 16% a 550 mila euro, mentre quella del Presidente aumenterà del 21% a 1,15 milioni di euro.



In vista dell'assemblea, il CdS ha proposto la riconferma dell'attuale presidente Alexander Wynaendts per un ulteriore mandato di quattro anni. L'istituto di credito tedesco propone inoltre di nominare Carsten Knobel, Amministratore Delegato di Henkel , nel consiglio di sorveglianza, in sostituzione di Frank Witter, che si dimetterà per motivi personali.



Nella stessa assemblea gli azionisti saranno chiamati a votare anche la distribuzione del dividendo proposto dal CdS di 1,00 ero per azione (1,9 miliardi in totale) per il 2025, in aumento da 0,68 euro del 2024







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