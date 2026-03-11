Milano 10-mar
Giappone, prezzi produzione in frenata a febbraio

Economia, Macroeconomia, Industria
(Teleborsa) - Rallentano i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di febbraio. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2% su base annua, inferiore al +2,2% stimato dagli analisti e al +2,3% mese precedente.

Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una discesa pari a -0,1% contro il +0,2% rivisto di gennaio e il +0,1% atteso.

I prezzi import hanno segnato un incremento dello 0,9% su base mensile e dello 0,6% su base annuale. I prezzi export sono saliti dell'1,5% su base mensile e del 5,9% su base annuale.
